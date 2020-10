Schlosspark Ebeleben wird auf Bundesgartenschau vorbereitet

Im Schlosspark sollen kurzfristig drei Maßnahmen umgesetzt werden. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend. Rund 90.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Pflegemaßnahmen im Baumbestand und das Entfernen von Totholz stehen auf der Liste ebenso wie die Sanierung eines weiteren Abschnitts der einsturzgefährdeten Mauer im nordwestlichen Teil des Parks. Auch Fassade und Dach der Toilettenanlage am Schwimmbad sollen erneuert werden.

Finanziert werden die Arbeiten durch Mittel der Städtebauförderung, die für den Schlosspark zur Verfügung stünden und die eine 90-prozentige Förderungen versprechen würden. Die Anträge sollten kurzfristig gestellt werden. Der Eigenanteil pro Maßnahme liege bei rund 3000 Euro und stamme von Mitteln der Gemeindeneugliederung, so die Verwaltung.

Ein Umstand der eine Diskussion im Stadtrat auslöste. Das Geld könne man auch an anderer Stelle in Ebeleben und den Ortsteilen gut gebrauchen, erinnerte Kai-Michael Urspruch von der Fraktion Freie Wähler/CDU. Die Möglichkeit, mit 9000 Euro aufgrund der hohen Förderung Maßnahmen in Höhe von 90.000 Euro umsetzen zu können, die Gefahr, die Mauer absperren zu müssen und die Aussicht auf die bevorstehende Bundesgartenschau, für die Ebeleben Außenstandort sein wird, sicherten die mehrheitliche Zustimmung.

Die Verteilung der Finanzen war zuvor schon ein Thema beim Tagesordnungspunkt Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung gewesen. Eine neue Kalkulation mahnt die Kommunalaufsicht des Landkreises in Ebeleben seit zehn Jahren an, der Nachdruck dabei habe sich in der Haushaltskonsolidierung, in der sich Ebeleben seit 2019 befindet, noch einmal erhöht, hieß es aus der Verwaltung.

Eine Firma soll nun die Kalkulation übernehmen, ob die Gebührensatzung dann auch umgesetzt wird, lässt sich der Stadtrat offen. Dass es teurer werden wird, ist den Stadträten klar. Nicht alle wollen sich dem Argument verschließen, dass die Stadt den Friedhof aktuell subventioniert anstatt ihn kostendeckend zu betreiben. Und das Geld dann besser an anderer Stelle ausgibt, für Kinder oder Vereine.