Schmetterlingsmonitoring im Kyffhäuserkreis: Auf der Spur zarter Schönheiten

Kyffhäuserkreis. Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser bietet einen Kurs zum Tagfaltermonitoring an.

Zarten Schönheiten in der freien Natur nachspüren können Naturfreunde bei einem Workshop zum Tagfaltermonitoring am 24. August ab 14 Uhr in Ellrich. Treffpunkt ist am Infopavillon zum „Grünen Band“ an der L1014 zwischen Ellrich und Walkenried (Parkplatz an der Rotbuche an der ehemaligen innerdeutschen Grenze). Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser e.V. (LPV) bietet diese Veranstaltung an.

Als Träger des im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projektes „Via Natura 2000 – Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft“ arbeitet der LPV zum Schutz der heimischen Schmetterlingsarten mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zusammen, das seit 2005 mit der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz das deutschlandweite Tagfaltermonitoring durchführt. An dieser Form der Artenerfassung beteiligt sich der LPV Südharz/Kyffhäuser und sucht Freiwillige, die Schmetterlinge zählen möchten.



Blühstreifen sind typische Tagfalter-Lebensräume

Speziell auf Blühstreifen und Blühsäumen an Feldern, die im Rahmen des „Via Natura 2000“-Projektes als Verbundbiotope in der Agrarlandschaft im Landkreis Nordhausen und Kyffhäuserkreis angelegt wurden, sei eine Datenerfassung zur Entwicklung der Tagfaltervorkommen, auch in Bezug auf politische Entscheidungsprozesse zum Biodiversitätsschutz, bedeutsam, heißt es vom LPV. Schmetterlinge reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Deshalb eignen sie sich gut als Indikatoren für den Zustand der Landschaft.

Weitere Informationen beim LPV unter Telefon: 03631 / 4966478, Ansprechpartner: Tobias Ehrhardt, oder online: http://www.lpv-shkyf.de/?Aktuelle_Projekte___BfN-Projekt_VIA_Natura_2000.