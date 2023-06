Schmücke-Wehren auch für Etzleben zuständig

An der Schmücke/Etzleben. Nach Wehrleiter-Rücktritt übernimmt erfüllende Gemeinde vorübergehend Etzlebens Pflichtaufgabe

Ohne Wehrführung keine Einsatzbereitschaft. Mit dem Rücktritt ihres Wehrführers vor zwei Wochen stand die Gemeinde Etzleben vor einem Problem. Denn ohne Wehrführer kann die Gemeinde ihrer Pflichtaufgabe zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe nicht nachkommen.

Bei einem gemeinsamen Treffen der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke und Etzleben, Silvana Schäffer (CDU) und Michael Boldt (pl) mit einem Vertreter der Etzlebener Feuerwehr, Stadtbrandmeister Silvio Witt und seinem Stellvertreter Lars Scherbe habe Kreisbrandinspektor Jonas Weller empfohlen, diese Aufgabe vorübergehend auf die Stadt An der Schmücke zu übertragen, berichtet Bürgermeisterin Schäffer am Donnerstag auf Nachfrage.

Zu diesem Zweck soll nun eine Vereinbarung zwischen beiden Gemeinden abgeschlossen werden. Danach wird die Feuerwehr Etzleben als Ortsteilfeuerwehr in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt An der Schmücke eingegliedert und unterliegt der Gesamtleitung des Stadtbrandmeisters. Zugleich wird der Feuerwehr An der Schmücke das Territorium der Gemeinde Etzleben als Ausrückebereich zugewiesen. Die Zweckvereinbarung soll zunächst für ein Jahr gelten und bei Bedarf verlängert werden. Auf seiner Sitzung am kommenden Donnerstag in Oldisleben wird der Stadtrat der Stadt An der Schmücke über die Zweckvereinbarung beschließen.

Bestandteil der Vereinbarung ist außerdem, dass sich Etzleben nach Kräften darum bemüht, Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen und entsprechend zu qualifizieren. Aktuell gehören der Etzlebener Feuerwehr vier Mitglieder an.

Zwischen den Wehren der Stadt als erfüllende Gemeinde der Gemeinde Etzleben besteht schon immer ein enger Kontakt. Zu Dienstberatungen der Stadtwehr werden laut Schäffer auch immer Oberheldrungen und Etzleben eingeladen. „Im Brandfall rücken die Wehren bei Bedarf sowieso gemeinsam aus.“