Schneewittchen, Feuerwehrauto und Revierförster beim Kinderfest in Sondershausen

Sondershausen. Mehr als 350 Mädchen und Jungen folgen der Einladung zum Kinderfest in der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen. Es geht vor allem, aber nicht nur um den Spaß.

Kinderlachen, dicht umringte Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei sowie jede Menge Spiel und Spaß zeugen von einer großen Veranstaltung auf dem Gelände der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales. Die Einrichtung hat am Freitag ihr schon zur Tradition gewordenes Kinderfest ausgerichtet. Um die 350 Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Grundschulen Sondershausens und Umgebung folgten der Einladung.

Neugierig wurde das HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Sondershausen-Bebra in Augenschein genommen. Foto: Christoph Vogel

Die Organisation obliegt jeweils einer Sozialassistentenklasse, in diesem Jahr waren das die Auszubildenden der Klasse 22A. „Alle anderen Klassen sind natürlich mit eingebunden“, erklärte Andrea Köhler, Hauswirtschaftsmeisterin und Pädagogin an der Fachschule. Ziel der Veranstaltung sei es in erster Linie, den Kindern eine Freude zu bereiten. Zum anderen gehöre die Betreuung und der Umgang mit Kindern zu den Ausbildungsinhalten. Auch sollen die jungen Leute bei der Vorbereitung und Ausrichtung eines derartigen Festes lernen, sich selbst zu organisieren.

Schulleiterin findet die Mischung gelungen

Und sie haben sich so einiges einfallen lassen. Angefangen bei der Aufführung des Märchens Schneewittchen. „Das Drehbuch haben wir selber geschrieben. Es ist alles ein bisschen auf lustig gemacht“, erzählt Gina Marie Junge aus der Klasse 22A, die den Part der Erzählerin übernahm. Hüpfburg, Kinderschminken, verschiedene Sport- und Geschicklichkeitsspiele, Fahrzeugschau bei Feuerwehr und Polizei sowie das Waldmobil gehörten zu den Angeboten. Mit Obst, Gemüse, selbst gebackenen Muffins und Kuchen sowie verschiedenen Tees hatten die Auszubildenden auch für die Verpflegung der Kinder gesorgt.

Schneewittchen und die sieben Zwerge kamen bei den Kindern sehr gut an. Auf Grund des großen Zuspruchs wurde das Märchen zweimal aufgeführt. Foto: Christoph Vogel

Schulleiterin Kathrin Ulbricht zeigte sich vom Ergebnis beeindruckt: „Das haben sie hervorragend gemacht“. So hätten die Auszubildenden auf eine gute Mischung aus musikalischer und gestalterischer Sicht geachtet. Gleiches gelte für die Bewegung, Spiel, Spaß und Naturwissenschaften. „Sie haben alles selbst organisiert und den Kindern gefällt es“, betonte sie.

Noch Plätze für die Ausbildung frei

In den Klassen der Sozialassistenten und -betreuer, die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben, gebe es übrigens noch vereinzelt freie Plätze, informierte die Schulleiterin. Bis Ende September sei es noch möglich, eine Ausbildung an der Fachschule zu beginnen. Ansonsten seien alle Klassen voll besetzt, freut sich Kathrin Ulbricht.

Interessierte könnten sich direkt in der Schule melden oder unter Telefon: 03623 / 70 21 39