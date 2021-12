Schnelltestangebot an Heiligabend in Artern

Artern. In Artern bietet des VHS-Bildungswerk an Heiligabend Schnelltests nach Voranmeldung an.

Die Corona-Schnelltest-Station des VHS-Bildungswerks in Artern, Rudolf-Breitscheid-Straße 22, wird kostenlose Antigen-Schnelltests bis zum 21. Dezember anbieten, Montag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 15 Uhr. Eine zusätzliche Testmöglichkeit werde es am 24. Dezember von 8 bis 11 Uhr geben nach einer telefonische Anmeldung bis 21. Dezember. Terminvergabe unter Telefon: 034672/6 96 90. Ab dem 3. Januar 2022 sollen wieder Tests von Montag bis Freitag zu den bekannten Zeiten angeboten werden.