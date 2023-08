Schnupperprobe beim Frankenhäuser Frauenchor

Bad Frankenhausen. Der Frankenhäuser Frauenchor lädt Neueinsteiger in der „Woche der offenen Chöre“ zur Probe ein.

Der Frankenhäuser Frauenchor lädt am Montag, 11. September, im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe ein. Den Angaben zufolge öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland vom 11. bis zum 17. September allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll laut Mitteilung neuen Mitsängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen.

Auch der Frankenhäuser Frauenchor gehört zu den Ensembles, die in Bad Frankenhausen an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen, heißt es. Getreu dem Motto „Singen bringt Freude ins Herz“ lade man herzlich ein, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr vorbei zu schauen. Wer Freude am gemeinsamen Singen habe, der sei herzlich willkommen. „Wir proben immer montags um 18 Uhr im Haus am Kurpark, Poststraße 10. Und wer Lust hat, kommt einfach am 11. September unverbindlich zum Schnuppern vorbei“, sagt Katrin Milde vom Frankenhäuser Frauenchor.

Unter der musikalischen Leitung von Ludmila Sergienko singe man traditionelle und moderne Melodien. Interessierte können sich auch direkt an die Vorsitzende Annelie Ihling, Telefon: 034671 / 12 7011, wenden.