Foto: Henning Most

Anne Bressem (SPD), SPD-Ortsvorsitzende in Sondershausen.

Schock über Wahl

„Die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen hinterlässt Spuren und Wunden, die nicht heilen werden. Herr Kemmerich wird mit den Stimmen der CDU, der AfD und damit von Faschisten zum Ministerpräsidenten gewählt. Ich bin zutiefst schockiert und fassungslos“, schreibt Bressem in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen.

Die Wahl sei offenkundig vorbereitet und abgesprochen gewesen. Wenn sich die CDU-Landtagsfraktion überdies erdreiste und den Versuch unternehme, Rot-Rot-Grün zu erpressen, um nicht Verantwortung für den Zugriff der AfD auf politische Entscheidungen zu übernehmen, der hat meine Achtung verloren.

„Ein derartig respektloser Umgang mit unserer Demokratie lässt mich tief erschüttert zurück. Thüringen wird seit dem 05. Februar 2020 als braunes Herz Deutschlands wahr genommen. Diesen Schmerz kann ich nicht in Worte fassen“, so Bressem weiter.

Als Ortsvereins- sowie Fraktionsvorsitzende der SPD Sondershausen erwarte ich eine unverzügliche Erklärung des Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden der CDU Kyffhäuserkreis Stefan Schard sowie der FDP Kyffhäuserkreis.