Schönes Rot leuchtet bei Schönewerda

So weit das Auge reicht, leuchtet derzeit der Klatschmohn auf den Hangwiesen zwischen Schönewerda und Bottendorf. Die Wildblume bietet vielen Insekten Nahrung und Unterschlupf – und ist für Spaziergänger, Radler sowie Autofahrer ein Blickfang. Zumindest für einige Tage im Juni; dann ist die ganze Pracht rasch dahin. Darum sehen auch Dichter wie Ludwig Uhland im Mohn ein Symbol für Vergänglichkeit. Der Lyriker Gustav Falke schrieb: „Es war einmal, ich weiß nicht wo. Ein Traum vielleicht. Lang ist es her. Ich seh’ nur noch, und immer so, das stille, rote Blumenmeer.“ Und Friedrich Hebbel bemerkte dazu: „Weil es die Ähre verschmäht, sich mit Farbe zu zieren, hat die Natur ihr den Mohn dicht an die Seite gestellt.“