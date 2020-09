Schönfeld sagt Kirmes ab

Die beleibte Dorfkirmes im Arterner Ortsteil Schönfeld muss in diesem Jahr ausfallen. Darauf einigte sich der Ortschaftsrat auf seiner Sitzung am Mittwochabend. Eigentlich findet die Kirmes traditionell am letzten Wochenende im September statt. „Die Auflagen aufgrund der Coronavorkehrungen sind für uns hoch, um eine richtige Kirmes durchführen zu können“, sagt Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos). Auch sei die Zeitspanne zu knapp, um ein genehmigtes Durchführungskonzept auf die Beine stellen zu können. Auch die Durchsetzung dessen vor Ort sei mit zu viel Aufwand verbunden.

