Schönfelder Petrijünger feiern Jubiläum

Durch Arbeitseinsätze brachten Vereinsmitglieder ihr Anglerheim „Diamantene Aue“ am Schönfelder See wieder auf Vordermann, erzählt Detlef Kullil (im Bild). Am Wochenende sind die Türen geöffnet. Dann feiern die Petrijünger das 60. Gründungsjahr.

Schönfeld. Geräucherte Forelle, Bratwurst, Angelvergnügen und eine Festveranstaltung warten am Samstag auf Besucher des Anglerheims am Schönfelder See.

Ob das Anglerglück ihnen hold ist, können Angler und solche, die es werden wollen, am 29. Juli ab 14 Uhr am Schönfelder See unterhalb des Anglerheims im Unstrutweg testen. Der Anglerverein „Diamantene Aue“ feiert am bevorstehenden Wochenende sein 60. Vereinsjubiläum. Um 14 Uhr geht’s los. Am Festtag mit traditionell vor Ort selbstgeräucherter Forelle und Bratwurst möchten die Mitglieder die Ruten auswerfen, entspannen, sich erinnern oder fachsimpeln.

1963 fanden sich 28 Gründungsmitglieder aus den Orten Borxleben, Ringleben, Ichstedt und Schönfeld. Sie hoben den Anglerverein aus der Taufe. In der Gegenwart ist das Interesse an der Angelei noch größer geworden. Vorsitzender Detlef Kullil spricht von 82 Mitgliedern; davon vier Frauen sowie neun Jugendliche. Ihre Ruten werfen die Schönfelder nicht nur im Schönfelder See, sondern auch in der Ringleber Kiesgrube und dem Ichstedter Frauensee aus.

Neben einem guten Mitgliederzusammenhalt wünscht sich Kullil einen Pächter für die Anglerklause. Bisher habe sich noch niemand gefunden. Vereinsmitglieder investierten zuletzt etliche Stunden in die Renovierung des Objektes.