Schokoladentaler selbst gemacht in Sondershausen

Sondershausen. Die Stadtinformation Sondershausen und die Oldislebener Schokoladenmanufaktur bieten eine Verkostung an – mit ausgefallenen Kreationen.

Eine Pralinen- und Schokoladen-Verkostung bieten die Stadtinformation Sondershausen und die Goethe-Schokoladenmanufaktur Oldisleben am Freitag 1. September, von 15 bis 16.30 Uhr in der Stadtinformation an. In die süße Welt der Kombinationen von Schokolade mit Kaffee, Früchten, Nüssen und Blumen will die Verkostung entführen, heißt es in der Ankündigung. Verkostet werden können sommerliche und fruchtige Pralinés, wie zum Beispiel Himbeere-Chili oder Mango-Limette. Hochwertige Schokoladen werden kombiniert mit Mohn, Rosenblüten, Aprikosen, Haselnüssen und mit frisch geröstetem Kaffee. Zudem werden die Teilnehmer Schokoladentaler vor Ort herstellen. Kosten: 25 Euro pro Person.

Anmeldung bis 31. August: stadtinfo@sondershausen.de oder Telefon 03632/62 28 22