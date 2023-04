„Schokopudding Agency“ aus Bad Frankenhausen: Kein Webdesign aus der Tüte

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhäuser Unternehmen „Licht-Produktiv“ hat sich mit „Schokopudding“ ein weiteres Standbein geschaffen.

Was macht guten Schokopudding aus? Auf diese Frage hat das „Licht-Produktiv“-Team um die Gründer Nico Bruder und René Haarseim eine klare Antwort: Cremiges Design, fluffiges Marketing, feinster Code und exquisite Stimmung. Etwas anderes kommt bei den Medienfachleuten, Programmierern und Webdesignern des Bad Frankenhäuser Unternehmens nicht in den Becher. Oder, besser gesagt, ins Netz.

Denn wer bei Schokopudding aus dem Hause Licht-Produktiv ausschließlich an die süße Speise denkt, liegt komplett daneben. Als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Marketing und Design kümmert sich „Schokopudding Agency“ um die Online-Auftritte ihrer Kundschaft. Homepages, Online-Shops, Printwerbung, Social Media-Auftritte, Cross-Media-Kampagnen – die Mediengestalter des Unternehmens sind breit aufgestellt und bieten bis zum Rundumservice alles an. Und das inzwischen genau so erfolgreich, wie die anderen zwei Standbeine des Unternehmens: Events und Vertrieb.

„’Schokopudding‘ ist ein Kind der Pandemie“, erzählt Nico Bruder am Mittwoch aus der schwierigen Zeit 2021, als die Veranstaltungsbranche komplett am Boden lag. Keine Großveranstaltungen, keine Konzerte, keine Messen, keine Feste, keine Firmenfeiern. Bei Licht-Produktiv wurden die kreativen Köpfe aber nicht in den Sand gesteckt, sondern nach Wegen gesucht, am besten durch die Krise zu kommen. Das war die Geburtsstunde der Schokopudding Agency.

Kein steifer Name für eine Kreativ-Agentur

„Die Agentur heißt so, weil einige von uns in der Mittagspause immer so furchtbar gern Schokopudding essen“, erklärt Nico Bruder schmunzelnd, „als Kreativ-Agentur wollten wir nicht so einen steifen Namen“. Die originelle Bezeichnung erregte Aufmerksamkeit, Konzepte überzeugten und auch Schokopudding kommt bei Kundenbesuchen auf den Tisch. „Unsere Kunden sind selbst so ein bisschen modern unterwegs, sie sind frisch, denken um die Ecke, haben Spirit“, sagt der Geschäftsführer.

Inzwischen hat die Agentur bereits den Internetauftritt der Stadt Bad Frankenhausen komplett re-designt und sich gegen zehn Mitbewerber durchgesetzt. Auch der Imagefilm der Kurstadt zur Vermarktung neuer Flächen stammt aus dem Hause Licht-Produktiv. Aktuell digitalisieren die Frankenhäuser ein gutes Dutzend Mercedes-Autohäuser von Thüringen bis Bayern und entwerfen für jedes ein komplettes Shopsystem mit digitaler Anbindung an den jeweiligen Warenvorrat. „Für Mercedes bislang einzigartig“, sagt Nico Bruder. Zugute kommt ihnen dabei die Erfahrung mit dem eigenen Shop. Und auch die vor zwei Jahren gegründete Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben legte ihren neuen Internetauftritt in die Hände der Frankenhäuser.

Langeweile kennt das Licht-Produktiv-Team nicht, die Ideen sprudeln. Dass hier nichts von der Stange kommt, spricht sich herum. „Wie beim Schokopudding sind wir der Meinung: Hausgemacht mit Liebe ist einfach besser. Wir produzieren individuelle Umsetzungen, welche eben nicht wie Pudding aus der Tüte vom Band kommen“, heißt es auf der originellen Internetseite der Agentur. Echtes Puddingrezept inklusive.