Schon 51 Händler für Flohmarkt im Bad Heldrungen gemeldet

Heldrungen. Den ersten Flohmarkt im Naturschwimmbad Heldrungen veranstaltet demnächst der Förderverein des Freibads. Es gibt noch freie Plätze.

Der erste Flohmarkt im Naturschwimmbad Heldrungen wird am Samstag, 21. Oktober, pünktlich um 9 Uhr öffnen, teilt der Förderverein des Naturschwimmbads mit. Die Eröffnung findet durch den Marktschreier statt, der über den ganzen Tag mit deftigen Sprüchen und einem Motivationsgetränk bei Besuchern und Händlern für das Ankurbeln der Geschäfte sorgen wird. Teilnehmen können nur Hobbyhändler. Es darf keine Neuware verkauft werden. Dafür müssen keine Standgebühren entrichtet und auch kein Eintrittspreis von den Besuchern gezahlt werden.

Die Mitglieder versorgen die Besucher mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Gebäck aus eigener Produktion und wetterbedingt eventuell auch mit Glühwein. Besonders freuen sie sich, dass ab dem frühen Mittag die Erbsensuppe aus „Dirk’s Feldküche“ ausgeschenkt wird. Auch das Gourmet-Team Hartmann, die Standbarbetreiber des Naturschwimmbades, bieten von Burger bis Bratwurst alles an.

Die Anmeldungen als Trödler kann noch bis Donnerstag, 19. Oktober, per Post (per Einwurf in einen eigens dafür eingerichteten Briefkasten am Eingang des Naturschwimmbades) oder per E-Mail an flohmarkt@naturschwimmbad-heldrungen.de erfolgen.