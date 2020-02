Sondershäuserin ist neue Leiterin des Schlossmuseums

Carolin Schäfer hat das Schlossmuseum der Musik-und Bergstadt als Sondershäuserin schon oft besucht. „Als Kind bin ich in Filzpantoffeln durch die Ausstellung gelaufen“, erzählt sie schmunzelnd. Dass sie einmal die Leitung des Museums übernehmen würde, sei eine glückliche Fügung und auch die Erfüllung eines Traums.

Am 1. Februar ist dieser in Erfüllung gegangen, da die bisherige Museumschefin, Christa Hirschler, am 1. Juni in den Ruhestand gehen wird. Bis dahin soll die Übergabe erfolgen sowie eine gründliche Einarbeitung. 50 Bewerbungen seien auf die ausgeschriebene Stelle eingegangen, sagt der Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Er sei froh, nach einer intensiven Suche eine Nachfolgerin gefunden zu haben.

Erfahrungen hat die 32-Jährige unter anderem bei ihrer freiberuflichen Tätigkeit für das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen gesammelt, wo sie Besucher durch die Ausstellung führte. Auch die Beschäftigung in der Franckeschen Stiftung in Halle gehört zu ihrer Vita. Im Sondershäuser Schlossmuseum absolvierte Schäfer vom Mai bis August 2018 ein Praktikum. Danach bekam sie einen Honorarvertrag für Forschungsarbeiten über jüdische Geschichte.

Die Arbeit als Museumschefin halte künftig „viele Baustellen“ für sie bereit. Zu ihren Zielen gehören unter anderem, das die Dauerausstellung eine neue Konzeption erfährt, die Digitalisierung vorangetrieben wird und weiter an der Außenwirkung des Museums gearbeitet wird. Letzteres soll so schnell wie möglich mit einem eigenen Internet-Auftritt realisiert werden. „Ich denke, das ist einfach heute der Standard“, so Schäfer. Bislang ist das Schlossmuseum auf der Internetseite der Stadt zu finden. Ein ganz wichtiger Punkt – auch, um genannte Ziele zu verwirklichen – ist der neuen Chefin die Verbesserung der Personalsituation. So brauche das Museum unbedingt wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich mit Teilen der Sammlung beschäftigen.

Hinzu käme die Tatsache, dass die stellvertretende Museumsleiterin Bettina Bärnighausen und Museumspädagogin Hannelore Kutscha in naher Zukunft in den Ruhestand gehen und Nachfolger langfristig eingearbeitet werden müssten. Dem Bürgermeister sei die Personalsituation seit Amtsantritt bekannt. Diese zu entspannen, sei aber immer abhängig von der Haushaltssituation. Momentan sei aber eine vollwertige Stelle für den Aufsichts- und Kassendienst im Museum ausgeschrieben, informierte er. Ein weiteres, wichtiges Anliegen von Carolin Schäfer sei es, die Arbeit von Hannelore Kutscha fortzusetzen und das Museum noch kinderfreundlicher zu gestalten und damit in die Nachfolgegeneration zu investieren.

Für die neue Museumschefin sei es nun wichtig, auch die Stadträte von ihren Plänen zu überzeugen. Der Unterstützung von Christa Hirschler, die 30 Jahre im Schlossmuseum und etwas mehr als die Hälfte dieser Zeit als dessen Leiterin tätig war, kann sie sicher sein. Sie wünscht ihrer Nachfolgerin, dass sie ihre Vorhaben realisieren kann und die nötige Unterstützung seitens der Stadt bekommt.

Zur Person:

Carolin Schäfer ist die neue Leiterin des Sondershäuser Schlossmuseums

Sie ist 32 Jahre alt

Sie wohnt in Sondershausen

Ist verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn

Sie machte im Jahre 2006 das

Abitur am Geschwister-Scholl Gymnasium in Sondershausen

Sie studierte Geschichte und Medienkommunikation an der Martin-Luther-Universität in Halle mit Spezialisierung auf frühe Neuzeit in der Zeit von 2006 bis 2013

Promotion in Geschichte

Sie sammelte Erfahrungen als freiberufliche Gästeführerin im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen

Sie arbeitete bereits bei der Franckeschen Stiftungen in Halle

Seit 1. Februar ist Carolin Schäfer offiziell Leiterin des Schlossmuseums Sondershausen