Schottische Folkmusik in der Sondershäuser Trinitatiskirche

Im vergangenen Jahr gaben die Pipes and Drums und der Posaunenchor Greußen ein Konzert in der St. Trinitatiskirche in Sondershausen.

Die „Pipes and Drums“ und der Posaunenchor Greußen geben auch in diesem Jahr wieder ein Konzert in der Trinitatiskirche in Sondershausen. Am Sonntag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr, beginnt die Veranstaltung unter dem Motto „Highlandfeeling pur“. Es erklingt schottisch-irische Folkmusik sowie landestypische Hymnen und Weisen für Dudelsack, Posaunenchor und Orgel. Um Reservierung wird gebeten im Pfarrbüro, Telefon: 03632/78 23 89, und zu Besichtigungszeiten der Trinitatiskirche. Restplätze werden 30 Minuten vor dem Konzert vergeben.