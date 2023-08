Sondershausen. Die Stadt Sondershausen ruft einen Schreibwettbewerb für Kinder aus. Den Gewinnern winkt ein ganz besonderer Preis.

Einen Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche veranstalten die Stadtbibliothek und Stadtverwaltung Sondershausen. Als Gewinn winkt eine Aufnahme der eigenen Geschichte als Hörspiel in einem Tonstudio.

Wer gern Geschichten schreibt oder eine eigene Geschichte hat, die man mit anderen teilen würdest, kann mitmachen beim großen Schreibwettbewerb. Kreative Köpfe zwischen 6 und 18 Jahren haben die Möglichkeit, ihre selbst geschriebenen Geschichten bis zum 15. Oktober dieses Jahres – egal ob auf Papier oder digital – einzusenden. Die Geschichten werden in drei Altersgruppen (1: 6 bis 8 Jahre; 2: 9 bis 12 Jahre und 3: ab 13 Jahren) eingeteilt und von einer Jury gelesen und bewertet. In jeder Altersgruppe wird ein Sieger gekürt. Am 1. November werden die Gewinner mitgeteilt. Die bekommen anschließend die Chance, ihre Geschichten in einem professionellen Tonstudio auf eine Toniefigur einzusprechen. Die kann dann ab 1. Dezember in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden.

Die Geschichten sollen gesendet werden an: Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“, Markt 4, 99706 Sondershausen, oder per E-Mail an bibliothek@sondershausen.de