Schrott wird zu Barem für Jugendfeuerwehr in Clingen

Die Mitglieder der Feuerwehr Clingen sammelten alten Metallschrott von Bürgern aus der Region für einen guten Zweck. Mit dem eingenommenen Geld wollen die Feuerwehrleute die Jugendfeuerwehr unterstützen. Viele nahmen das Angebot an, besonders das Abholen des Schrotts direkt vor der Haustür wurde viel genutzt, so dass der erste 40 Kubikmeter große Container der Firma R&M aus Sondershausen nicht ausreichte. Hoch- und Tiefbau Wasserthaleben sponserte einen zweiten. Bei den vielen Metallspendern bedankt sich die Feuerwehr ebenso wie bei René Pennewitz und seiner Frau, die Schrott transportiert haben, und bei Silvio Dietzel vom Affenwald Straußberg, der eine nicht unerhebliche Menge an Metallschrott spendete.