Vom Siebtklässler Antonio Ecke lässt sich Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD, Mitte) erklären, wie in Jugendunternehmenswerkstatt in Sondershausen beim Elektrotechnikhersteller Wago solarbetriebene Flugzeugmodelle entstehen. An einem solchen baut auch Mitschülerin Charlotte Peter.