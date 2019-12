Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler lehren Schülern Basteln und Geschichte

Eine Geschichtsstunde lang saßen die Lehrer zusammen mit Viertklässlern auf Schülerplätzen im Klassenraum. Zehntklässler aus der Östertalschule in Sondershausen gestalteten den Unterricht. Konzentriert nahmen die Grundschüler auf, was ihnen die nur ein paar Jahre älteren Regelschüler über das Leben in der Römerzeit vortrugen und mit Bildern vor Augen führten. Ganz bei der Sache waren auch die Erstklässler in Hohenebra, als Schüler aus der siebten Klasse der Sondershäuser Schule ihnen zeigten, wie schöne Engelsfiguren aus Holzklötzen, Styroporkugeln und buntem Papier gebastelt werden. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet die Grundschule Hohenebra mit der Östertal-Schule zusammen, damit ältere Regelschüler den Jüngeren an Projekttagen etwas beibringen können.

Von der Kooperation profitieren beide Schulen und ihre Schüler, sind nicht nur die Pädagogen der Hohenebraer Schule überzeugt. „Für die Grundschüler ist es ein ganz anderes Unterrichtserlebnis, wenn sie Wissenswertes aus der Sicht anderer Kinder erklärt bekommen“, schätzt Mathias Böttcher ein. Der stellvertretende Leiter der Östertalschule begleitete die Siebt- und Zehntklässler nach Hohenebra. Auch für die Regelschüler sei es eine außergewöhnliche Erfahrung, mal selbst eine Unterrichtsstunde für Jüngere gestalten zu können. Das bestätigt auch Jasmin Wernicke, die gemeinsam mit ihrem Klassenkameraden Joshua Sisolefski den Vortrag über die Römerzeit hielt. „Das Thema war bei uns schon mal vor längerer Zeit dran. Schön, dass ich mein Wissen darüber so noch einmal auffrischen konnte.“ Ihre Zuhörer aus der vierten Klasse loben sie dafür, dass sie so aufmerksam gewesen waren auch wenn kein Lehrer vor ihnen stand. Spannend war es für die Östertalschüler nicht nur, zum ersten Mal vor einer anderen Klasse zu stehen und Lernstoff zu vermitteln. Den Vortrag selbst hatten sie vorher auch noch nie so gehalten wie vor den Viertklässlern in Hohenebra.