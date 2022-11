Neil Schönheits (links) und Hannes Zollner (rechts) aus der Klassew 10 an der Sonderhäuser Franzbergschule nahmen das Angebot, in der neuen Jugend-Unternehmenswerkstatt bei Wago ihre Fertigkeiten in Metalbearbeitung auszuprobieren, gern an. Auszubildender Adrian Söllner leitete die Schüler an.