Spendenaktion Schüler und Lehrer machen der Tafel in Greußen eine riesige Freude

Greußen Lehrer und Schüler der TGS Greußen haben für die Bedürftigen in der Stadt eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Lehrer und Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) in Greußener starteten einen Spendenaufruf für bedürftige Bürger der Stadt. Es sollten Weihnachtspakete gesammelt werden. Die Beteiligung war enorm, wie Greußens Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) mitteilt. Die vielen Weihnachtspakete wurden in dieser Woche an Kati Schimmer, Objektleiterin der FAU-Tafel, überreicht.

„Manche Spender haben gleich auf die liebevoll eingepackten Pakete geschrieben, für wen sie gemacht sind: Kinderreiche Familien, Einzelpersonen oder direkt für Kinder“, erklärt der Ortschaftsbürgermeister. Andere Pakete und Tüten seien für die Verteilung durch das FAU-Personal vorgesehen. Ihnen obliege es, die richtigen Empfänger aus den über 73 betreuten Familien auszuwählen, die in Greußen versorgt würden.

„Bei der Ausgabe in der alten Grundschule wird sicher so manches Lächeln in die Gesichter der Empfänger gezaubert“, freute sich Kati Schimmer. Leider könnten das die Spender nicht sehen.

Die Objektleiterin möchte sich auch bei den Bürgern bedanken, die direkt in der Tafel Geschenke in den vergangenen Tagen abgegeben haben. Den Lehrern, Schülern und Eltern gebührt ebenso ein herzliches Dankeschön für die Wiederbelebung der schönen Tradition, die vor der Corona-Pandemie gelebt und nun aufgefrischt wurde.