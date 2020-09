14 Schülerinnen und Schüler trafen sich für das Gruppenbild an der Bushaltestelle in Niederbösa, um am ersten Schultag zu ihren Schulen zu gelangen.

Schulstart an der Bushaltestelle in Niederbösa

Für 18 Kinder aus der 130-Einwohner-Gemeinde Niederbösa ist nun wieder an jeden Morgen eines Wochentages die Bushaltestelle des Ortes der übliche Treffpunkt. Von hier aus starten sie per Bus in die Schulen in Westerengel, Greußen und Sondershausen, die sie in diesem Schuljahr besuchen. Für Gabriel, Julian und John (im Bild vordere Reihe) ging es vor kurzem zum ersten Mal auf die künftig alltägliche Fahrt zur Schule.