Straßenbau in Grüningen Schulstraße in Grüningen wird saniert

Grüningen Nachdem die Pflasterstrecke im Greußener Ortsteil als Busumleitung genutzt wurde, muss sie jetzt dringend in die Kur

Ausbesserungsarbeiten an der Schulstraße in Grüningen starten demnächst. Die Schäden an der gepflasterten Fahrbahn seien schon lange unübersehbar gewesen, so Torsten Abicht (parteilos), der Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen, zu der Grüningen gehört. In den Absenkungen hätten sich oft riesige Pfützen gebildet. Die Bordsteine sind teilweise ganz verschwunden, sodass Wasser bis an die anliegenden Gebäude heran fließen konnte. Aus den Pfützen spritzte Wasser an den Hauswänden hoch, wenn Autos durchfuhren. „Wir hätten mit der Sanierung hier längst begonnen, aber uns waren die Hände gebunden, weil durch die Straße der Busverkehr umgeleitet wurde, während die Straße zwischen Weißensee und Günstedt wegen Bauarbeiten gesperrt war“, erläutert Abicht.

Jetzt aber ist die Baustelle im Nachbarkreis abgeschlossen und fahren die Busse wieder auf der normalen Route. Nachdem während der Umleitungszeit noch regelmäßig schwere Fahrzeuge über die ohnehin schon marode Pflasterdecke gerollt waren, ist der Sanierungsbedarf inzwischen akut. Die Mittel für die Instandsetzung hat der Stadtrat in Greußen bereits freigegeben. Anfang November waren dann auch schon die Arbeiten vergeben worden. Starten wird die Maßnahme nun, wenn die Witterung es wieder zulässt. Geplant ist, die Straßenoberflächen in einigen Bereichen wieder einzuebnen, die Straßeneinläufe für das Oberflächenwasser wieder zu regenerieren und außerdem die an einigen Stellen kaum noch erkennbaren Bordsteine zu heben beziehungsweise beschädigte Bauteile der Gehwegabgrenzung auszutauschen. Die ursprüngliche Pflasterfahrbahn werde bei diesen Ausbesserungsarbeiten aber weitestgehend erhalten, wie vom Bürgermeister weiter zu erfahren war.