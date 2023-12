Schultheater Ebeleben verzaubert mit Aufführung und Spendenaktion

Das Theaterstück „Die magischen Wünsche“ wurde in der Aula der Grundschule Ebeleben auf die Bühne gebracht.

Ebeleben Wieder haben Schüler, Förderverein, Erzieher und Lehrer der Ebelebener Grundschule mit Weihnachtsmarkt und Theateraufführung überzeugt. Eine Besonderheit kam dieses Jahr noch hinzu.

Wem es auch knapp zwei Wochen vor Heiligabend noch an Weihnachtsstimmung fehlte, der ist beim Weihnachtsprogramm der Grundschule „Adolph Diesterweg“ in Ebeleben genau richtig. Jedes Jahr aufs Neue schaffen es Lehrer, Erzieher, Förderverein und Schüler, mit guten Ideen und viel Einsatz dafür zu sorgen, dass auch beim letzten Gast ein Gefühl der Vorfreude aufkommt.

Schon am Mittwoch hatte sich der Schulhof in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. Es duftete nach Zuckerwatte und Kinderpunsch, gemeinsam hatte man für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Auch Händler boten ihre Waren an. Glücklich schätzten sich diejenigen, die kurz vorm Fest noch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für die Liebsten waren.

Bei Darstellern und Musikern steigt die Aufregung

Drinnen stieg derweil bei den Darstellern der Theater-AG und den Musikern des „Kleinen Orchesters“ die Aufregung. Seit Oktober hatten die Schüler für ihren großen Auftritt zur Weihnachtszeit geprobt und konnten es nun kaum abwarten, das Einstudierte in der festlich geschmückten Aula zur Aufführung zu bringen. AG-Leiterin und Lehrerin Mandy Göpel hatte gemeinsam mit Erzieherin Christiane Penner wieder einmal alles für eine gelungene Premiere vorbereitet.

Gezeigt wurde am Mittwoch gleich in zwei Durchläufen das Theaterstück „Die magischen Wünsche“. Hier geht es um die Geschichte des Weihnachtsmannes, seiner Helfer und den sprechenden Geschenkesack des Bärtigen. Mandy Göpel hatte eine bekannte Geschichte passend auf die Grundschule Ebeleben umgeschrieben und so kam es, dass Rentier Rudolph ein paar Runden um den Erfurter Dom drehte und die wertvolle Fracht schließlich über dem Schulhof verlor.

Aber Ende gut, alles gut – dank der magischen Wünsche und der Kinder, die sich den Glauben an Weihnachten bewahren, ist das Fest gerettet. Dafür gab es viel Applaus, ebenso wie für das Orchester von Musikschullehrerin Astrid Schreiber.

Am Donnerstag kamen dann alle Schüler in den Genuss, ihre Mitschüler auf der Bühne zu erleben. Extra für sie und für die Gäste aus dem Karl-Marien-Haus gab es eine dritte Aufführung des Theaterstückes. Und zudem noch eine ganz besondere Geste.

Die Grundschule hatte während des Weihnachtsmarktes Spenden gesammelt und zuvor auch einen Kuchenbasar für den guten Zweck veranstaltet. Die Erlöse – es dürften nach Schätzungen von Schulleiter Volkmar Mehler wohl über eintausend Euro zusammen gekommen sein – wurden am Donnerstagmorgen unter tosendem Beifall der Schüler an das Kinderhospiz Mitteldeutschland überreicht.

Dafür kam der „Spendenengel“ der Einrichtung für kranke Kinder, Marcus Czeromin, persönlich angereist. Neben den Spendengeldern durfte er sich auch über die Mitgabe von selbst gebastelten Weihnachtsbäumchen freuen und dankte ganz herzlich.

Der Erlös aus Weihnachtsmarkt und Kuchenverkauf wurde an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben. Stellvertretend für die Hilfseinrichtung dankte Marcus Czeromin dafür. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Insgesamt besuchen derzeit 185 Jungen und Mädchen die Grundschule in Ebeleben. Ein Teil von ihnen probt mit der Theater-AG montags nach dem Unterricht von 13 bis 15 Uhr. Darüber hinaus wurde für die Theaterstückproben auch die zurückliegende Projektwoche genutzt. Kostüme, Bühnenbild und Deko entstanden in liebevoller Handarbeit. Ein großes Dankeschön richtet Mandy Göpel an den Schulförderverein für die tatkräftige Unterstützung.

Fotos vom Theaterstück gibt es

hier hier Kinder der Theatergruppe und des “Kleinen Orchesters“ haben viel geübt, um das diesjährige Theaterstück „Die magischen Wünsche“ in der Aula der Grundschule Ebeleben auf die Bühne zu bringen. Zudem konnte der Erlös aus Weihnachtsmarkt und Kuchenverkauf an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben werden. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

