Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulung für Kleingärtner

Der Obstbaumschnitt sei wohl eines der schwierigsten Kapitel des Kleingärtners. Aus diesem Grund organisiert der Kleingartenverein „Glückauf auf“ in Zusammenarbeit mit dem Kleingartenverein Fasanerie eine Wochenendschulung am 6. und 7. März in Sondershausen. Das teilt Siegfried Schiebel mit. Die Kronengestaltung und der Schnitt im Obstbau seien beispielsweise die am meisten umstrittenen Schnittmaßnahmen. Es komme jedoch darauf an, die Kronengestaltung und den Schnitt im Zusammenhang mit der Sorte, der Veredlungsunterlage, dem zur Verfügung stehenden Standraum, der Bodenqualität, dem Baumalter und dem vorjährigen Ertrag zu betrachten. erläutert Siegfried Schiebel. Deshalb laden die beiden Kleingartenverein alle Kleingärtner zu einer Schulung zum Obstbaumschnitt ein: am 6. März in der Zeit von 16 bis 18 Uhr (theoretische Unterweisung) im Vereinshaus des Kleingartenvereins „Fasanerie“ und am 7. März in der Zeit von 9 bis 11 Uhr (praktische Unterweisung) im Kleingartenverein „Glückauf“ in Sondershausen durch. Treffpunkt ist am 7. März auf dem Parkplatz KGV „Glückauf“ Wipperbrücke, Hospitalstraße.