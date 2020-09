Sondershausen: Schwarzburger Geschichte im Schlossmuseum

Sondershausen. Die Vortragsreihe des Sondershäuser Schlossmuseums „Aufgeschlossen“ widmet sich am 8. September einer Nebenlinie der Schwarzburger.

Die Vortragsreihe „Aufgeschlossen“ des Schlossmuseums wird wieder aufgenommen. Am Dienstag, 8. September, um 18.30 Uhr wird Mirjana Culibrk, Museumsleiterin von Schloss Heringen, über „Eine Nebenlinie der Schwarzburger – Die Gräfin Clara von Schwarzburg-Frankenhausen und ihr Leben auf Schloss Heringen“ berichten. Der Vortrag wird im Rosa Salon des Sondershäuser Schlosses gehalten. Schloss Heringen war seit dem 15. Jahrhundert eng mit den Schwarzburgern verbunden. So erwarben bereits in den Jahren 1417 bis 1439 die Grafen von Schwarzburg von den Grafen von Honstein die Hälfte von Stadt und Amt Heringen. Anders als Sondershausen und Rudolstadt, die bedeutende Residenzhöfe der Schwarzburger Grafen waren, galt Schloss Heringen zumeist nur als eine kleine Nebenresidenz.