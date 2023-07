Schwimmen, Aqua-Fitness und eine Kirschkaltschale beim Treffen der Badesportgruppe in Großfurra

Großfurra. Badesportgruppe für Senioren trifft sich unter Leitung der Dorfkümmerin jeden Dienstag im Freibad Großfurra.

Am Dienstagvormittag beträgt die Wassertemperatur im Freibad in Großfurra 20 Grad, die Lufttemperatur liegt nur unwesentlich darüber. Für den überwiegenden Teil der Senioren der Badesportgruppe, die von Dorfkümmerin Angelika Hendrich ins Leben gerufen wurde, ist das Wasser auf jeden Fall warm genug. „Im vergangenen Jahr waren unsere Senioren zum Saisonende die letzten, die bei nur 13 Grad Wassertemperatur im Becken waren“, erzählt sie augenzwinkernd.

An erster Stelle stehe hier natürlich das Schwimmen. Gemeinsame Aqua-Fitness mit Hilfe von sogenannten „Schwimmnudeln“ sowie Ballspiele stünden ebenfalls auf dem Programm. Was gemacht wird, richte sie sich nach den Wünschen der Senioren. Es ginge aber nicht ausschließlich um die Aktivitäten im Schwimmbecken. So würde die Gruppe nach dem Aufenthalt im kühlen Nass zusammensitzen, sich angeregt unterhalten und gemeinsam essen. Für letzteres sorgt zum Teil Angelika Hendrich, die Obst, Obstsalate, oder wie am Dienstag eine Kirschkaltschale mit Vanillesoße kredenzt. An besonders heißen Tagen könne dies auch mal eine Sommerbowle sein, erzählt sie. Für die Dorfkümmerin sei es toll, dass sich die Senioren auf das wöchentliche Treffen freuen, „ach, ist das schön, hier zu sein“, bekomme sie des Öfteren zu hören.

Badesportgruppe ist auch außerhalb der Saison aktiv

„Mir ist es wichtig, alle Generationen zusammenzubringen“, betont Angelika Hendrich. Und dabei sei es keinesfalls so, dass sie im Büro sitze und warte, dass die Leute zu ihr kommen. So mache sie sich Gedanken darüber, was sie im Ort anbieten könne. Auf diese Weise entstand vor zwei Jahren die Badesportgruppe. Angefangen habe es mit sieben rüstigen Senioren, aktuell seien es knapp über 20, die sich jeden Dienstag im Freibad treffen. Auch außerhalb der Badesaison ist die Gruppe aktiv. So zum Beispiel beim Pfannkuchenessen im Februar im Seniorenklub, einer Nikolausaktion oder der Dorfweihnacht im Kindergarten.

Dorfkümmerin Angelika Hendrich bereitet das Treffen vor. Diesmal gibt es für jeden eine kleine Badeente. Foto: Christoph Vogel

Seit Mai des Jahres 2020 ist Angelika Hendrich Dorfkümmerin in Großfurra und bei Bedarf für die umliegenden Orte. Gefördert wird das Dorfkümmerer-Projekt über das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen. So unterstützte Angelika Hendrich schon einen Wandertag des hiesigen Kindergartens. Auch beim Sommerfest der Einrichtung feierten die Kinder mit den Senioren zusammen. Und gemeinsam mit Jugendlichen aus Großfurra habe sie schon eine Kleidertauschparty im Seniorenklub organisiert, nennt Hendrich einige Beispiele.

Die Senioren der Badesportgruppe sind ebenfalls mit Engagement dabei, wenn es darum geht, andere zu unterstützen. So haben sich acht ihrer „Bademädels“ sofort bereit erklärt, jeweils einen Kuchen für das 24-Stunden-Schwimmen am 29. und 30. Juli zu backen. Sie selbst wolle mit einer Freundin den Verkauf von Kaffee und Kuchen übernehmen.

Der Chef des Badesportvereins Großfurra, Detlef Wiegel, ist begeistert von der Gruppe. „Das ist eine super Gemeinschaft“, sagt er. Zudem sei es ein schöner Ansporn für die Jugend das Freibad zu besuchen, wenn auch Oma und Opa hier schwimmen gehen.