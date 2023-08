Auch in diesem Jahr findet am Stausee Kelbra wieder die Veranstaltung "See in Flammen" statt.

Feuerwerk und Open-Air-Bühne beim „See in Flammen“ in Kelbra

Kelbra. Am 12. August wird zu Höhenfeuerwerk und Musikshow am Stausee Kelbra eingeladen.

Zu „See in Flammen“ wird am Samstag, dem 12. August, am Stausee Kelbra eingeladen. Laut Veranstalter können sich die Besucher wieder ab zirka 22.45 Uhr auf ein 20-minütiges Höhenfeuerwerk mit besonderer Pyrotechnik freuen. Zudem soll es zuvor ab zirka 20.30 Uhr eine Rammstein-Tribute-Show mit der Gruppe Stahlzeit auf der Open-Air-Bühne geben.

Kinder bis zehn Jahre haben laut Mitteilung freien Eintritt. Tickets für die Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Seecamping Kelbra, Telefon: 034651 / 45290, beim Bürger- und Gästeservice in Kelbra und an der Abendkasse.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter: www.seeinflammen-kelbra.de.