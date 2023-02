Seepferdchen-Kurs des DRK-Kyffhäuserkreisverbands

Kyffhäuserkreis. Für die Schwimmausbildung gibt es noch Restplätze.

Der DRK-Kreisverband bietet den zweiten Seepferdchen-Schwimmkurs für Kinder in diesem Jahr an, informierte Sven Oesterheld. Der Kurs findet vom 6. bis 20. März in der Seiler-Schwimmhalle in Schlotheim statt. Dafür sind noch einige Restplätze vorhanden. Zur Vorbereitung plant man für Mittwoch, 1. März, 18 Uhr, eine Informationsveranstaltung für Angemeldete in den DRK-Räumen, Hospitalstraße 5 in Sondershausen.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 03632/ 65 15 12 oder per E-Mail: drk@drk-kyffhaeuserkreis.de