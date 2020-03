Nordhausen. Sehnsucht ist das Thema des neuen Stücks im Theaterjugendclub in Nordhausen. Premiere ist am 14. März.

Sehnsucht im Nordhäuser Theaterjugendclub

Gemeinsam mit sechs jungen Tänzerinnen des Theaterjugendclubs verhandelt am 14. März die Tanzpädagogin Daniela Bethge Fragen um das menschliche Phänomen der Sehnsucht im Theater unterm Dach. Die heutigen Hoffnungen junger Mädchen würden dabei im Mittelpunkt stehen, heißt es in der Ankündigung der Sprecherin von Theater und Loh-Orchester, Anne Hagedorn. Ob es der Wunsch nach Selbstbestimmtheit sei, gesellschaftlicher Akzeptanz oder das Sehnen nach dem „perfekten“ Körper. Eindrucksvoll würden individuelle Geschichten tänzerisch erzählt. Entstanden sei so ein intimer, beseelter Tanztheaterabend, der Zuschauer ab 14 Jahren einlädt, sich den eignen Sehnsüchten zu stellen.

Am 14. März um 18 Uhr feiert das Stück im Theater unterm Dach seine Premiere. Tickets, auch für alle weiteren Veranstaltungen am 22. März, 13. Mai, 18 Uhr, und am 5. April, 16 Uhr, gibt es an der Theaterkasse (Telefon 03631/98 34 52) oder in der Tourist-Information Sondershausen (Telefon 03632/78 81 11).