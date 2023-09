Steinthaleben. Rennwagen Marke Eigenbau rollten 500 Meter den Berg in Steinthaleben hinab.

Mit der Marke Eigenbau ging es zum dritten Seifenkistenrennen in Steinthaleben auf die Piste am Berg an der Gartensparte. Fünf Flitzer gingen an den Start. Lenkung und Bremsen wurden vor dem Beginn von der Rennjury überprüft. Jedes Crewmitglied stieg beziehungsweise zwängte sich mit einem Schutzhelm in seine Seifenkiste. Gut fünfhundert Meter wurden den Berg hinunter gerollt.

Rund um das Renngeschehen hatten die Kirmesburschen, die Mitglieder der Feuerwehr, die Geflügelzüchter und der Ortsteilrat ein schönes Familienfest auf die Beine gestellt. Mit Malstraße, Kinderschminken und Hüpfburg holte man die Feierlichkeiten vom Weltkindertag am 20. September einfach nach. Zum Abschluss durften die Piloten eine Runde mit dem Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn durch das Dorf mitfahren.