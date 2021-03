Seitenwind erfasst Auto - Anhänger schleudert auf angrenzendes Feld

Neuheide. Ein Auto mit Anhänger ist am Samstag im Kyffhäuserkreis von einer heftigen Windböe erfasst worden. Der Anhänger löste sich und schleuderte auf ein angrenzendes Feld.

Ein Autofahrer mit Anhänger und Hochplane war Samstagvormittag auf der B4 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Neuheide unterwegs, als der Anhänger von einer Windböe erfasst und umgeworfen wurde.

Dabei löste sich der Anhänger vom Wagen und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Das war am Wochenende nicht der einzige Unfall aufgrund einer Windböe: Ebenfalls auf der B4 und fast exakt zur gleichen Zeit, ist ein Wagen mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn gedrückt worden und hier mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Im Wartburgkreis wiederum ist ein Anhänger gleich zweimal von einer Windböe erfasst worden. Der Anhänger schaukelte so sehr, dass der Mercedes in den Graben fuhr.

Weitere Nachrichten zum Thema: