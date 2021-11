Kyffhäuserkreis. Die Gruppe trifft sich wieder am 18. November im Artern.

Das nächstes Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ wird am Donnerstag, 18. November, um 17.30 Uhr stattfinden. Die Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle für Selbsthilfe der Volkshochschule in Artern, Puschkinstraße 58.

Um eine vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich unter Telefon: 01520/1 70 24 65 wird gebeten.