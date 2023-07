Artern. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ findet am Donnerstag, den 20. Juli, in der Arterner Dienststelle des Landratsamtes statt. Dort treffen sich ab 18 Uhr die Mitglieder der Gruppe in der Beratungsstelle für Selbsthilfe, die ihren Sitz in der Außenstelle hat. Interessierte sind willkommen. Die Selbsthilfegruppe bittet die Teilnehmer um eine vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich unter der Telefonnummer: 01520/1 70 24 65.