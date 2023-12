Selbsthilfe und Unternehmensberatung im Kyffhäuserkreis

Foto: Henning Most

Das BIC Nordthüringen in Sondershausen.

Kyffhäuserkreis Die ersten Termine im neuen Jahr stehen.

Treffen der Selbsthilfegruppe Lebensumwege in Artern

Die nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe „Lebensumwege“ (Menschen mit psychischen Erkrankungen) finden laut Mitteilung des Landratsamtes am 8. und 22. Januar jeweils um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Landratsamtes Kyffhäuserkreis, Dienststelle Artern, Beratungsstelle für Selbsthilfe, Straße der Jugend 8 in Artern statt. Es wird um vorherige Anmeldung unter Telefon 0160/ 95765964 gebeten. Betroffene sind herzlich eingeladen, heißt es.

Beratung für Unternehmen und Existenzgründer in Sondershausen

Der erste Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen im neuen Jahr findet laut Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) am 9. Januar von 9 bis 13 Uhr im BIC in Sondershausen, Waldstraße 2, statt. Den Angaben zufolge stehen kompetente Ansprechpartner von IHK Erfurt, Handwerkskammer Erfurt, Thüringer Aufbaubank, Bürgschaftsbank, Agentur für Arbeit sowie ThEx-Enterprise den Existenzgründern und bestehenden Unternehmen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Alle Beratungen sind kostenfrei. Eine vorherige Terminvereinbarung bis zum 3. Januar unter Telefon (03631) 9082-0 ist erforderlich, heißt es.