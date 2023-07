Kurse in Selbstverteidigung und Gewaltprävention sind besonders bei Mädchen und Frauen begehrt. In Artern wird eine solche Schulung angeboten

Selbstverteidigungskurs für Frauen in Artern

Artern. Die Kampfkunstschule bietet im August zwei Durchgänge an.

Die Kampfkunstschule Artern führt am 3. und 17. August jeweils 18.45 Uhr einen Selbstverteidigungskurs für Frauen durch. In der Sporthalle des Förderzentrums werden leicht erlernbare, aber sehr effektive Selbstverteidigungstechniken vermittelt, heißt es vom Verein. Ein weiteres Thema ist die persönliche Selbstsicherheit in Gefahrensituationen. Für den kostenpflichtigen Kurs stehen Fachübungsleiter zur Seite. https://www.kampfkunstschule-artern.de/