Seminar zum Thema Bewerben

Auf ein Online-Seminar zum Thema Bewerbung macht die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises aufmerksam. „Digital bewerben – aber richtig“ist das Webinar überschrieben, das am Mittwoch, 8. Juli in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden wird. Beantwortet werden sollen im Seminar folgende Fragen: Wie sollte eine aktuelle Bewerbung aussehen? Wie erstellt man seine Bewerbungsunterlagen professionell? Außerdem sollen die Teilnehmer erfahren, wie eine Stellenanzeige für ein individuelles Anschreiben verwendet werden kann. Dozent Jörg Gressenbuch vermittelt aufgrund langjähriger Praxis in der Personalberatung die nötigen Tipps und Kniffe, um eine persönliche und aussagekräftige Bewerbung zu erstellen. Das Seminar dauert zwei Unterrichtseinheiten und kostet 10 Euro. Anmelden können Sie sich unter der 03632/741262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der der vhs Villingen-Schwenningen statt. Ihre Anmeldung wird an die vhs Villingen-Schwenningen weitergeleitet. Den Zugangscode zum Webinar erhalten Sie nach der Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 2. Juli, teilte die VHS Kyffhäuserkreis mit.