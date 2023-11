In der Gaststätte Zum Urtal wird zur Seniorenweihnacht willkommen geheißen.

Seniorenweihnacht in Holzsußra

Holzsußra. Gesellige Stunden wollen die Senioren und Vorruheständler in der Gaststätte Zum Urteil gemeinsam verbringen.

Der Gemeinderat Holzsußra und Bürgermeister Steffen Lupprian (SPD) heißen die Senioren und Vorruheständler der Gemeinde am Freitag, dem 1. Dezember, zur Seniorenweihnacht in Holzsußra willkommen. Gefeiert wird laut Ankündigung ab 14.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Urtal“. Die Weihnachtsfeier startet den Angaben zufolge mit Kaffee und Kuchen und wird von den Mitgliedern des Vereins Dorfleben Holzsußra ausgerichtet. Man wolle die gemeinsame Zeit nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über dies und das auszutauschen sowie auf die kommende Adventszeit voraus zu blicken. Die Sänger vom Männergesangverein Holzsußra wollen nach zwei Jahren ohne Weihnachtsgesang mit einem kleinen Weihnachtsprogramm erfreuen, heißt es.