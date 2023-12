Seniorenweihnachtsfeier in Kleinbrüchter

In Bürgerhaus Kleinbrüchter wurde am Mittwoch zur Weihnachtsfeier willkommen geheißen. Überraschenden Besuch gab es vom Ortsteilbürgermeister Marco Rechner (hinten links), dessen Sohn Finn, der den Weihnachtsmann spielte. Karin Henning (hinten Zweite von rechts) und Sigrid Arnold (hinten rechts) organisierten die Feier.

Kleinbrüchter Im Kerzenschein verbrachten die Gäste im Bürgerhaus am Dienstagnachmittag ein paar gemeinsame Stunden, um sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Eine festlich gedeckte Tafel und der wohlige Schein von Kerzen erwartete die Senioren aus Kleinbrüchter am Mittwochnachmittag im Bürgerhaus des Ortes. Hier hatten Karin Henning und Sigrid Arnold alles für die Weihnachtsfeier vorbereitet und freuten sich, dass fast 20 Gäste die Einladung angenommen hatten. Gemeinsam verbrachten die Senioren gesellige Stunden und stimmten sich auf die Weihnachtszeit ein. Beim Besuch des Weihnachtsmannes, den in diesem Jahr der zwölfjährige Finn Rechner, Sohn des Ortsteilbürgermeisters Marco Rechner (parteilos), mimte, stimmten die Damen und Herren ein traditionelles Weihnachtslied an. Bis in den Abend wurde die gemeinsame Zeit genossen.