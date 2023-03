Seniorenwohngemeinschaft wird in Ebeleben eingeweiht

Ebeleben. Novalis-Diakonie lädt Interessierte am 5. April zu einem Tag der offenen Tür ein.

Die Novalis-Diakonie feiert am Mittwoch, dem 5. April, die offizielle Einweihung der Seniorenwohngemeinschaft „Caroline Falk“, informierte Karina Krausholz, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Zudem werde ab 14.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Einrichtung Am Teichweg 12a in Ebeleben eingeladen. Die Mitarbeiter des Hauses stünden Interessenten an diesem Tag für Fragen zur Verfügung. Die Einrichtung wurde nach etwa einem Jahr Bauzeit fertiggestellt und bietet 48 Senioren Platz. Auf Wunsch könnten Einzelzimmer auch zu Doppelzimmern umgebaut werden, so zum Beispiel für Ehepaare, informierte Karina Krausholz.

Weitere Informationen telefonisch unter: 036020 711 74 00