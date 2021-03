An der Schmücke. Die Christdemokratin möchte regelmäßig mit den Ortschaftsbürgermeistern sprechen und verrät in dem Interview, was sie als erstes verändern möchte.

Silvana Schäffer ist das neue Stadtoberhaupt in An der Schmücke

Silvana Schäffer (CDU) ist neue Bürgermeisterin von An der Schmücke. Am Freitag übernimmt sie in der Stadtverwaltung die Amtsgeschäfte. Am Montag tritt sie als Bürgermeisterin in Heldrungen ihren Dienst an.