Silvester im Kyffhäuserkreis Silvesterfeuerwerk in Greußen

Greußen Neben dem bunten Feuerwerksspektakel gibt es am Ende der ersten Nacht des neuen Jahres auch die negativen Auswirkungen der Feierei zu sehen.

In Greußen wird traditionell auf dem Marktplatz das neue Jahr mit Raketen begrüßt. Das Feuerwerk hielt Peter Georgi im Bild mit einer Drohne fest. Aufgefallen ist ihm auch, dass nach der Böllerei die Batterien einfach liegen gelassen werden. An der Straßenbrücke vom Steingraben an der B4 waren zwei Gullydeckel vermutlich heraus gehoben worden und Verkehrsschilder demoliert. Diese finden sich neben dem Flussbett wieder.