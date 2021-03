Sinkende Zahlen im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Im Vergleich zum Vortag sind 79 Kontaktpersonen weniger in Corona-Quarantäne.

Fünf Neuinfektionen vermeldete das Landratsamt am Dienstag. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher mit dem Corona-Virus Infizierten auf 2653. Zugleich wurde eine Person als wieder genesen gemeldet, deren Anzahl steigt hiermit auf 2283. Bei Patienten in stationärer Behandlung ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um einen Patienten auf nunmehr 22 gesunken. Weitaus niedriger als am Vortag ist die der Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Das sind 329 Personen, 79 weniger als am Tag zuvor.