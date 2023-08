„Sinnbilder“ von Eberhard Lenk in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Neue Sonderausstellung ab 30. September im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen

„Sinnbilder – Eberhard Lenk – Maler & Graphiker“ heißt die neue Sonderausstellung, vom 30. September bis 3. Dezember im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen.

Eberhard Lenk, in Sachsen geboren, verbindet einiges mit Bad Frankenhausen. Mehrere Jahre arbeitete er an der Seite Werner Tübkes (1929-2004) am Monumentalgemälde im Panorama Museum mit. Auch seine Ehefrau lernte Eberhard Lenk in seiner Zeit in Bad Frankenhausen kennen. Beide leben heute in Hohen Neuendorf nahe Berlin. Einen hohen Anteil in seinem künstlerischen Schaffen nehmen Zeichnung und Lithographie ein. Seine Tafelbilder sind durch einen „magischen Realismus“, einer in den 1920er-Jahren entstandenen künstlerischen Strömung gekennzeichnet.