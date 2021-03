Situation der Frauen weltweit mehr Aufmerksamkeit schenken

Seit 1911 wird der Frauentag auch in Deutschland begangen. Seine Bedeutung habe sich im Lauf der Jahrzehnte immer wieder gewandelt. Ursprünglich ging es um das Frauenwahlrecht. Zentrale Sinn sei aber letztlich immer, die Benachteiligung der Frauen in der Gesellschaft abzuschaffen. Diesen Tag einerseits zum Anlass zu nehmen, den Frauen aktuell nicht nur für ihren Einsatz während der „Corona-Pandemie“ zu danken, sollte auch den Männern in unserem Land ein großes Bedürfnis sein, schreibt der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Stefan Schard. Den Frauen gegenüber Wertschätzung und Achtung zum Ausdruck zu bringen, gehöre zu den Selbstverständlichkeiten, wie auch Ihre Stellung als vollkommen gleichberechtigter Partner in der Gesellschaft.

Der Situation der Frauen dieser Welt mehr Aufmerksamkeit zu schenken, sei auch im 21. Jahrhundert mehr als gerechtfertigt. "Solange beispielsweise in Indien zehntausende Vergewaltigungen im Jahr zu beklagen sind, insbesondere in Afrika und Südostasien grausamste Genitalverstümmelungen vorgenommen werden, sexuelle Gewalt als Kriegsmittel eingesetzt wird oder Frauen und Mädchen zur Prostitution gezwungen werden (die Auflistung ist lange nicht abschließend) muss uns auch dieser 8. März daran erinnern, dass der Einsatz für die Rechte der Frau seine Bedeutung bei weitem nicht verloren hat", so der CDU-Politiker. Dies werde derzeit leider oftmals von einer vollkommen überkopften und verqueren Genderdebatte überlagert. Hierzulande auf gleiche Bezahlung bei gleichen Tätigkeiten zu verweisen ist eines der Gründe, weshalb der Frauentag auch hier genutzt werden sollte, ungerechtfertigte Nachteile abzuschaffen. red