Skatearena-Anbau in Sondershausen soll bis Sommer fertig sein

Bodenplatte und Stahlskelett stehen. Mit Fassadenelementen und dem Dach nimmt der Anbau an die Sondershäuser Skatearena von außen Form an. „Wir haben auf eine Winterbaustelle hingearbeitet“, sagt Thoams Rießland, Sportstättenverantwortlicher bei der Sondershäuser Stadtverwaltung. So könne danach der Innenausbau vorangetrieben werden.

Für rund 850.000 Euro baut Sondershausen die weit über die Stadt beliebte Freizeiteinrichtung im Wohngebiet Hasenholz-Östertal aus. Aus Mitteln des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ erhält die Stadt eine Förderung über exakt 559.351,01 Euro. Den Rest der Kosten trägt die Stadt aus Eigenmitteln.

Im August war Spatenstich. Im Sommer 2021 soll die Anlage hoffentlich genutzt werden können. Dafür hat man eine neue Zielgruppe ins Visier genommen.

Ein Angebot für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren solle entstehen, erklärt Thomas Rießland. Besucht wird die Halle auch von Familien, die neben den jungen Skateboard-, Inline- und Trickrollerfahrern auch die kleinen Geschwisterkinder dabei haben. Die Flächen zum Toben aber ließ sich nur schwer teilen. Im Anbau sollen Flächen für sportlichen Nutzung der Jüngsten geschaffen werden.

In den vergangenen Jahren sei die Sportstätte zudem an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, hieß es aus der Stadtverwaltung, so dass eine Erweiterung unausweichlich wurde. Die Halle ist nicht nur beliebt bei der Sondershäuser Jugend, das zeigt sich an den Besucherzahlen, die in den vergangenen Jahren immer bei mehr als 10.000 Besucher im Jahr lagen. Besonders am Wochenende und in den Wintermonaten kommen viele auswärtige Gäste. Im Schnitt kurven am Tag 44 zahlende Besucher durch die Halle.

Das Gebäude wird auf der Eingangsseite einen Anbau über rund 375 Quadratmeter erhalten. Eine weitere Aktivfläche, eine größere Küche, ein Aufenthaltsraum sowie ein Geräteraum und Kasse sind dort vorgesehen, so Rießland.

Die neue Spiel- und Sportanlage für Kinder sehe eine Kombination aus verschiedenen Elementen vor, erklärt Toni Mühlhans vom Team der Skatearena. Eine Niedrigseilstrecke mit Balancier- und Hangelementen, Boulder- und Kletterelementen, Trampolin und Rutschelementen und eine Spielecke seien geplant, Angebote also, bei denen die Kleinen ihre Motorik, Koordination und Geschicklichkeit schulen können.

Die Coronazeit hatte das Team um Toni Mühlhans im Frühjahr bereits genutzt, um auch in der schon stehenden Halle zu werkeln und neue Rampen zu bauen. Aktuell ist die Skatearena wegen der Coronaauflagen geschlossen.