So fällt die Manöverkritik zum Schienen-Masterplan im Kyffhäuserkreis aus

Michael Schäfer vom Dresdner Ingenieurbüro stellte die Untersuchungsergebnisse acht derzeit ungenutzten Bahnstrecken in Thüringen vor - so auch zur Kyffhäuserbahn.

Kyffhäuserkreis Vertreter von Bundeswehr, Interessengruppen und Bürgermeistern haben sich das Für und Wider der Streckenreaktivierung angehört. Hoffnungen und Forderungen resultieren daraus.

Unterschiedlich hohe Reaktivierungskosten und unterschiedliche Nutzungsaussichten samt Auslastung sehen Dresdner Verkehrsingenieure und der Freistaat bei einem Vergleich der Kyffhäuser- mit der Unstrutbahn. Die Empfehlung über eine künftige Streckenreaktivierung fällt daher ebenfalls unterschiedlich aus.

Zu geringes Potenzial im Schienenpersonen- und -güterverkehr sehen die Gutachter für die Unstrutbahn - zumindest auf dem Abschnitt zwischen Artern über Roßleben bis nach Wangen (Sachsen-Anhalt). Eine Reaktivierung sei, wenn überhaupt, nur für den Abschnitt Roßleben nach Wangen denkbar. Letzteres muss in den Augen von Roßleben-Wiehes Stadtchef Steffen Sauerbier (SPD) „das Minimalziel sein, um Roßleben über Naumburg an den überregionalen ÖPNV anzubinden“. Auch wenn die Bewertung der Gutachter für ihn nicht überraschend kommt, ändert das nichts an seiner Meinung, dass man die Diskussion um Streckenreaktivierungen nicht vom Parameter „Wirtschaftlichkeit“ dominieren lassen sollte. Die rund 20 Kilometer lange Lücke zwischen Artern und Roßleben sei für die Stadt als Schulstandort und im touristischen Aufwind nicht unbedingt förderlich.

Kritik am Zeitplan zum Bildung einer Lenkungsgruppe

Seit Jahren macht sich die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn für den Erhalt und die Wiederbestellung der Strecke durch das Land stark. Klar ist: Wo es kein Bahnangebot gibt, schwenken potenzielle Bahnfahrer auf andere Verkehrsmittel um. Zumindest wäre die Reaktivierung des Roßleben-Wangen-Abschnitts ein Teilerfolg, sagte Christiane Kaebel von der IG Unstrutbahn. Allerdings gibt sie auch dem Fahrgastverband Recht, der zur Vorstellung des Masterplans die ungewisse Zeitschiene der Reaktivierung und zu wenig Umsetzungsdrang in naher Zukunft bemängelte. Die Kritik äußerte der Verband, nachdem klar wurde, dass sich neben einem Mobilitätsnetzwerk erst nach der Landtagswahl 2024 im September nächsten Jahres eine parlamentarische Lenkungsgruppe mit den Handlungsempfehlungen beschäftigen solle. „Wir können jetzt nicht schon wieder so lange warten. Das Hinauszögern ist für alle kontraproduktiv“, so Kaebel.

Kurstadt lädt im Januar zum Reaktivierungsgespräch

Bad Frankenhausens Stadtchef Matthias Strejc (SPD) fühlte sich vom Ergebnis des Masterplans für die Kyffhäuserbahn bestätigt, dass die Forderungen nach Reaktivierung nie unbegründet waren. „Das Ergebnis ist eindeutig - und das spricht für eine Reaktivierung“, so Strejc. In der Frage, wie die Reaktivierungskosten in Höhe von geschätzten 30 Millionen Euro finanziert werden sollen, habe es sich das Land „etwas zu leicht“ gemacht. Nach Aussagen des Masterplans hängt die Wiederinbetriebnahme und die Bestellung von Schienenpersonennahverkehr durch das Land nämlich an einer „gemeinschaftlichen Finanzierung von Wirtschaft, Bund und Eisenbahninfrastrukturbetreiber“.

Mit Reaktivierung verliefe Verladung der Panzer unbürokratischer

Bundeswehr, Stadt sowie das Oldislebener Kieswerk sollen sich im Januar zusammen mit Ministeriumsvertretern zu einer Gesprächsrunde treffen, damit man sich über eine mögliche Kostenteilung verständigen könne. Nach dem Masterplan müsse gehandelt und nicht noch weiter „jahrelang in Workshops und Lenkungsgruppen debattiert“ werden, forderte Strejc. „Es geht nur gemeinsam“, hieß es von Sven Heidel, Oberstleutnant und Bataillonskommandeur aus Bad Frankenhausen. Schon eine Studie zum Militärischen Eisenbahngrundnetz erkannte nach seinen Aussagen die Bedeutung der Kyffhäuserbahn für die Bundeswehr. Die Reaktivierung sei wichtig, weil künftig eine schnellere Verlegung innerhalb von elf bis 30 Tagen bedeutsamer werde. Die Verladung von Kampfpanzern würde mit Bahnanschluss unbürokratischer. Müssen Panzer von A nach B über die Straßen transportiert werden, benötige man laut Heidel derzeit einen Vorlauf für Anmeldungen und so weiter von vier bis sechs Wochen.

Einer der verheißungsvollen Nutzer der Kyffhäuserbahn ist das Kieswerk Oldisleben, das zu den Mitteldeutschen Baustoffen (MDB) gehört. „Sollte die Strecke der Kyffhäuserbahn irgendwann ertüchtigt werden, können wir mittelfristig überlegen, ob wir dort anbinden, aber wir werden uns mit Sicherheit nicht an den Kosten beteiligen“, sagte Prokurist Jörg Reining. Für den eigenen Anschluss an die Kyffhäuserbahn müsste das Kieswerk rund acht Millionen Euro investieren. Aktuell hält die MDB am halb so teuren Vorhaben in Artern fest, dort ein über 700 Meter langes Anschlussgleis bauen zu lassen - zeitnah.