Eine „Smartphone-Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren“ gibt es am 12. September in Sondershausen.

So klappt der Alltag mit dem Smartphone: Beratung für Senioren in Sondershausen

Sondershausen. Mit Gleichgesinnten, mit Kindern oder Enkeln in Kontakt bleiben, das Smartphone bietet viele Möglichkeiten. Doch welche Apps brauchen Senioren? Und welche Gefahren drohen?

Eine „Smartphone-Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren“ bieten die Beraterteams der Projekte Agathe und Thinka am Dienstag, den 12. September, von 14 bis 16 Uhr im Hasenholz-Östertal-Centrum, Zum Östertal 1, in Sondershausen an. Interessierte lernen unter anderem, wie sie Fotos verschicken können, welche Apps im Alltag helfen und wie sie sich vor Kostenfallen im Internet schützen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 03632 / 74 15 29