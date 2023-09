So lief die Premiere für Sondershausens erste Fußball-Mädchen

Sondershausen. Die erste reine Mädchenmannschaft hat der BSV Eintracht Sondershausen in dieser Saison in der Fair-Play-Liga der F-Junioren ins Rennen geschickt. So liefs auf dem Göldner.

Der BSV Eintracht Sondershausen (gelb) nimmt in dieser Saison erstmal mit einer reinen Mädchenmannschaft am Spielbetrieb teil. Die 10- und 11-jährigen Spielerinnen treten in der Fair-Play-Liga der F-Junioren in Nordthüringen an. Am Sonntag absolvierte die Mannschaft von Trainerin Michelle Herold und Trainer Sebastian Kräbel gegen Blau-Weiß Greußen ihr ersten Spiel – das auf Göldner allerdings mit 0:14 verloren ging.