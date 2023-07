So steht’s um den Schadensbericht zum Panorama-Museum in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Seit Jahren sind dem Land Schäden am Denkmal bekannt. Seither wurde circa eine Million Euro für Planung ausgegeben. Ein Gesamtkonzept fehlt noch.

Die drängendste Frage, was für den langfristigen Erhalt des Panorama-Museums Bad Frankenhausen – ein Landes-Museum, in Verantwortung eines Trägervereins – notwendig ist und mit welcher Zeitschiene eine Sanierung umgesetzt werden soll, kann das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) noch nicht beantworten. Der Landesrechnungshof forderte eine fachliche Einschätzung vom Ministerium, inwieweit eine denkmalgerechte Sanierung technisch möglich ist.

Seit Jahren sind dem Land bauliche Schäden, etwa am Beton, bekannt. Der Sanierungsbedarf wurde einst auf rund 45 Millionen Euro geschätzt. Seither flossen rund 900.000 Euro in Planungskosten; weitere mehr als drei Millionen Euro Steuermittel wurden laut Rechnungshofbericht für vorgezogene Arbeiten gebunden, obwohl die nicht das Hauptproblem am Bauwerk selbst lösen. Im Bericht legt der Rechnungshof seinen Blick auf „festgestellte Schäden an den tragenden Betonbauteilen und an den Stahlkonstruktionen durch Korrosion“. Der Trägerverein betonte zuletzt, dass sich das Bauwerk „in gutem Zustand“ befände.

Ein Abschlussbericht zu den Betonschäden liege bis dato aber noch nicht vor. Es gab bereits Voruntersuchungen. Eine ist laut Ministeriumssprecherin Konstanze Gerling-Zedler Teil des Projekts „Gealterte Hochmoderne in Stahlbeton“, das in das Schwerpunktprogramm 2255 „Kulturerbe Konstruktion“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingebettet ist.

„Das Projekt befasst sich vor allem mit der Weiterentwicklung von Möglichkeiten zur denkmalgerechten Betoninstandsetzung sowie mit der Bauwerksuntersuchung, überwiegend mit zerstörungsfreien Prüfmethoden“, so Gerling-Zedler. Die Untersuchungen übernimmt das Institut für Steinkonservierung e.V.. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung staatlicher Denkmalpflege der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen. Auf Hochschulen würden in die Lösungssuche mit eingebunden.

Sobald der Abschlussbericht vorliege, würden zunächst die Ergebnisse geprüft und bewertet. Bis zum Gesamtkonzept ist es aber noch ein längerer Weg. Denn erst nach der Bewertung vom TMIL geht’s in Sachen Konzepterstellung ans Eingemachte. Bis dahin heißt es weiter: geduldig warten. Denn: „Aussagen zu möglichen Sanierungskosten und einem Sanierungsfahrplan können wir erst treffen, wenn das Gesamtkonzept vorliegt“, sagte Gerling-Zedler.